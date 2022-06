CHUA: Operador espanhol desiste do concurso para prestação de serviços de Radioterapia

No dia em que o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, esteve presente em Faro, os deputados do PSD, eleitos pelo Algarve, deram conhecimento, através de um comunicado, da renúncia por parte do operador espanhol que se encontrava a concurso para o Serviço de Radioterapia no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Os parlamentares do PSD Algarve, Luís Gomes, Rui Cristina e Ofélia Ramos, na nota, “congratulam-se pela decisão tomada por este operador que pretendia transferir, para Sevilha, os exames e tratamentos de radioterapia que, até agora, estavam a ser realizados no Algarve”.

Com esta decisão, o partido espera “que os utentes tenham, novamente, acesso a cuidados de saúde próximos, sem que tal implique viagens de centenas de quilómetros”.