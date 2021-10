CHUA promove ações de sensibilização sobre cuidados paliativos

A Equipa Intra-Hospitalar de Suporte em Cuidados Paliativos do serviço de Cuidados Paliativos da Unidade de Faro e a Equipa de Apoio Psicossocial do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promovem ações de sensibilização destinadas à população em geral no domingo, 24 de outubro.

As duas ações de sensibilização realizam-se no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, e decorrem no Mercado Municipal de Faro a partir das 10:00 e no centro comercial Fórum Algarve às 15:00 com o tema “Cuidados Paliativos- Porque todos importam”.

De acordo com a organização, este evento tem o objetivo de promover a literacia em saúde, no âmbito dos cuidados paliativos, com a participação dos profissionais da Equipa Intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos da Unidade Hospitalar de Faro e os profissionais da EAPS-CHUA.

Durante a iniciativa, a equipa de profissionais irá junto da população prestar esclarecimentos, desmistificando alguns mitos associados, contribuindo para a clarificação do âmbito e princípios dos cuidados paliativos, reforçando a mensagem com distribuição de folhetos, divulgação de vídeos e partilha de experiências e ideias.

O Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, que se assinalou a 9 de outubro, teve como objetivo promover a equidade no acesso à Cuidados Paliativos. Todos os anos milhões de pessoas em sofrimento carecem de cuidados adequados às suas necessidades. Os cuidados paliativos focam-se na prevenção e no alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual, assim como na melhoria do bem-estar geral dos doentes com doença grave e família em contexto de internamento ou domiciliário.

PUB