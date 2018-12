Ciclismo: Amaro Antunes está de regresso à Volta ao Algarve

A 45.ª edição da Volta ao Algarve vai trazer às estradas da região, entre 20 e 24 de fevereiro, muitas das melhores equipas e das maiores estrelas do ciclismo internacional. Estarão presentes as formações vencedoras dos rankings mundial, europeu e português de 2018.

À semelhança dos anos anteriores, as formações de topo reconhecem que a corrida portuguesa, de classe “2.HC”, a mais elevada do circuito Europe Tour, é essencial para lançar uma época de sucesso desportivo.

Segundo a organização, a Volta ao Algarve contará com dez a doze equipas do WorldTour, o patamar máximo da modalidade.

Do escalão WorldTour já estão confirmadas a Deceuninck-Quick Step, a mais vitoriosa de 2018 e vencedora do ranking mundial por equipas, Bora-hansgrohe, CCC Team, com o português Amaro Antunes, Team Dimension Data, Team Katusha Alpecin, com José Gonçalves e Rúben Guerreiro, e Team Sunweb.

Os conjuntos mais fortes do Europe Tour também marcam presença, destacando-se a Wanty-Groupe Gobert, equipa número um do ranking europeu, Cofidis, Solutions Crédits, número dois da mesma tabela. A espanhola Caja Rural-Seguros RGA, do campeão nacional de fundo e contrarrelógio, Domingos Gonçalves, também participará.

Aos coletivos internacionais vão juntar-se as nove equipas profissionais portuguesas. A continental profissional W52-FC Porto e as continentais Aviludo-Louletano, Sporting-Tavira (vencedora do ranking nacional 2018), Efapel, LA Alumínios-LA Sport, Miranda-Mortágua, Rádio Popular-Boavista, UD Oliveirense e Vito-Feirense-PNB.