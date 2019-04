Ciclo de conferências nas ruínas romanas de Milreu

.

As ruínas romanas de Milreu, em Estoi, vão receber a partir do próximo dia 24, a 5ª Edição do ciclo de conferências Amatores in Situ – o Mundo Antigo Visto por Quem o Ama.

O conjunto de conferências, que

se irão realizar entre 24 de Abril e 28 de Junho, todas com início às 18h00, pretendem divulgar a cultura

antiga e estimular a curiosidade sobre o nosso património comum. Este ciclo

integra-se no programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos (DiVaM).

Apesar de a temática genérica ser a Antiguidade, pelo programa pode entrever-se o denominador comum em torno da “viagem”. As nove sessões agendadas irão abordar os temas da transumância, o encontro com o desconhecido,

As ruínas romanas de Milreu, foram

o local escolhido pela organização, por ser um local que proporciona uma

experiência imersiva ao participante que procura aprofundar os seus

conhecimentos sobre cultura antiga.

A atividade será organizada e coordenada por

Ana Isabel Soares e João Pedro Bernardes, docentes da Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade do Algarve, que prosseguem o trabalho

anteriormente realizado na iniciativa Amatores in Situ, sempre em Milreu, por

Adriana Freire Nogueira.

Esta iniciativa resulta da colaboração

entre a Direcção Regional de Cultura do Algarve, a Universidade do Algarve, a

Associação Portuguesa de Estudos Clássicos e a CÍVIS – Associação para o

Aprofundamento da Cidadania, e é coordenada pelos Professores Ana Isabel Soares

e João Pedro Bernardes oriundos de várias instituições (UAlg, Universidades de

Coimbra, Évora, Lisboa [Nova e Clássica], e Córdoba).

A participação é gratuita,

condicionada às vagas existentes e por ordem de chegada.