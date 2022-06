Cidadão estrangeiro detido na Ponte Internacional do Guadiana

Realizou-se, esta quarta-feira, uma operação conjunta do Centro de Cooperação Policial (CCPA) de Castro Marim/Ayamonte, onde estavam presentes todas as autoridades portuguesas e espanholas representadas no CCPA. A operação ocorreu junto à Ponte Internacional do Guadiana.

Durante a fiscalização foi abordada uma viatura de matrícula estrangeira e identificado um cidadão sob o qual pendia um mandado de detenção para cumprimento de três anos de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes. O indivíduo foi detido de imediato e conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão.

Segundo explica o Comando Distrital da PSP de Faro, foi possível apurar a localização do indivíduo para cumprimento da pena de prisão a que tinha sido condenado, através da realização da operação policial conjunta de cooperação transfronteiriça.