Cidade de Faro celebra o Dia da Marinha até dia 22

A Marinha Portuguesa escolheu este ano a cidade de Faro, no Algarve, para as comemorações do Dia da Marinha, depois de dois anos em que a data foi celebrada com programas ‘online’ devido à pandemia da covid-19.

Para assinalar a data e o regresso das celebrações ao seu modelo habitual, a Marinha promove um programa até ao dia 22 de maio, com visitas a navios, batismos de mar e de mergulho, provas desportivas, concertos e experiências de Airsoft e na torre de escalada nas tendas de demonstração militar.

O Dia da Marinha é comemorado a 20 de maio em homenagem ao feito do navegador português Vasco da Gama que, em 1498 ligou pela primeira vez, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na índia.

A maior parte das atividades, com o tema “Novas tecnologias na Marinha”, decorre entre os dias 19 e 22 e são de acesso livre.

No Fórum Algarve está patente ao público até ao dia 22, uma exposição sobre as capacidades e valências de várias áreas da Marinha, com demonstrações operacionais de Fuzileiros, espaço onde vão decorrer igualmente atividades dos militares da área da hotelaria e cozinha, nos dias de semana entre as 12:00 e as 20:00, e das 10:00 às 22:00, aos fins de semana.

Aquele espaço comercial acolherá também atuações da Banda da Armada.

As visitas aos navios atracados no cais comercial de Faro e os batismos de mar, no Cais das Portas do Mar e no Cais do Ladrão, vão decorrer entre os dias 19 e 22, das 10:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.

No dia 20, a Universidade do Algarve acolhe o colóquio “O Mar: Tradição e desafios”, entre as 09:30 e as 18:00, encerrando o dia com um concerto pela Banda da Armada com a participação do cantor Nuno Guerreiro, no Jardim Manuel Bívar, às 21:30.

A habitual cerimónia militar que encerra as comemorações de 2022 está marcada para o dia 22, às 12:00, naquele espaço no centro da cidade de Faro, depois da cerimónia religiosa na igreja de São Pedro, com a participação dos bispos das Forças Armadas e do Algarve.

O Dia da Marinha tem como objetivo estreitar os laços com a população e dar a conhecer o trabalho desenvolvido por aquele ramo militar das Forças Armadas Portuguesas.