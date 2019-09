Cine-Teatro Louletano estreia Monólogo com Ivo Canelas

O monólogo “Todas as Coisas Maravilhosas”, abre o início da temporada artística do Cine-Teatro Louletano com um dos mais reconhecidos atores portugueses, Ivo Canelas. O Cine-Teatro faz três apresentações do espetáculo, estreando no dia 14 de setembro (sábado) às 21h30 com sessão já esgotada, a segunda sessão será no domingo, dia 15, às 18h00, sendo que a última sessão será realizada às 21h30, com lotação limitada.

O escrito britânico Duncan Macmillan, criou a peça “Todas as Coisas Maravilhosas”, um monólogo com muito humor, que se estreou no prestigiado Fringe Festival em 2013 e já foi apresentado em diversos países. De uma forma cómica esta peça retrata temas sérios como a depressão, crises existenciais, a família e o amor. “Tudo se baseia numa lista criada por uma criança de sete anos sobre as melhores coisas da vida. Gelados, guerras com água e poder ficar a ver televisão depois da hora de ir para a cama são algumas delas”, refere a organização.

A novidade neste monólogo é que “a maior parte das pessoas que assiste à peça terá de participar no teatro – vão ser distribuídos papéis com pequenas frases ou simples palavras para tornar toda a experiência mais interativa, os quais serão posteriormente afixados em locais públicos na cidade de Loulé. O ambiente é intimista, já que os lugares sentados estão espalhados à volta do ator”, explicam os responsáveis do teatro.

O espetáculo tem a duração de 70 minutos, destina-se a maiores de 12 anos e o ingresso tem um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável.

Para mais informações e reservas contactar o

Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00

às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Podem consultar a sua página de facebook www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o website http://cineteatro.cm-loule.pt, no instagram (cineteatrolouletano), podendo também

comprara os ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma

BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/