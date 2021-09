Clube de encontros literários dedicado à poesia tem quase 3 mil membros

Começou em setembro e terminará em novembro o ciclo de leitura dedicado à poesia portuguesa contemporânea no clube de leitura “Encontros Literários O Prazer da Escrita”, um clube de leitura online, que conta já com mais de 2.800 membros oriundos de Portugal Continental, Madeira, Açores, Brasil e um pouco de todo o mundo.

Para iniciar este ciclo a convidada é Raquel Marinho, autora do podcast de entrevistas sobre poesia e da página de Facebook e Instagram, “O Poema Ensina a Cair”, que conta com um significativo número de seguidores.

Ana Luísa Amaral (reconhecida com o prestigiado Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana), Márcia (compositora de excelência), Nuno Júdice (que já recebeu os mais importantes prémios de literários nacionais e internacionais), são os poetas convidados desta iniciativa.

As obras propostas a leitura são “Ágora”, de Ana Luísa Amaral, “As Estradas São para Ir”, de Márcia, e “Regresso a Um Cenário Campestre”, de Nuno Júdice.

Os encontros literários decorrerão via ZOOM (a participação é gratuita), nos dias 15 de outubro, com Raquel Marinho, 17 de outubro, com Ana Luísa Amaral, 30 de outubro, com Márcia e 27 de novembro com Nuno Júdice. Sempre às 21h30, horário de Portugal Continental e Madeira (20h30 dos Açores e 17h30 de Brasília).

Com a curadoria de dois algarvios, Analita Alves dos Santos, escritora, formadora e ativista literária, e David Roque, escritor, professor de História e dinamizador de clubes de escrita criativa (também responsáveis pelo 1.º Concurso de Escrita Criativa Poeta António Aleixo), o clube de leitura «Encontros Literários O Prazer da Escrita» tem como principal objetivo fomentar o convívio entre os amantes de livros, a democratização da cultura e o incentivo à leitura.

Lídia Jorge, Luís Cardoso, Raquel Ochoa, Gonçalo Cadilhe, são alguns dos escritores portugueses que já aceitaram o convite deste clube para booklovers. A adesão é gratuita: https://www.facebook.com/groups/EncontrosLiterariosOPrazerDaEscrita

