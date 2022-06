Clube Oriental de Pechão ganha a Milha Urbana de Altura

O Clube Oriental de Pechão conquistou na sexta-feira, dia 10 de junho, o 27.º Grande Prémio “Memorial Adílio Gomes”, conhecido também por Milha Urbana, que decorreu em Altura, no concelho de Castro Marim, anunciou a autarquia.

A equipa conquistou a taça com 176 pontos, seguido do Clube Recreativo de Alturense com 165 pontos e da Associação Desportiva e Cultural de Tunes com 101.

Esta prova, inserida nas comemorações do 49.º aniversário do Clube Recreativo Alturense, contou com a participação de cerca de 20 equipas e mais de 200 atletas.

Na categoria de Seniores masculinos, o grande vencedor foi Gonçalo Brito, seguido de Bruno Batista, do Clube Recreativo Alturense, e em terceiro lugar Tiago Costa, da Associação Desportiva e Cultural de Tunes.