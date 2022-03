Clube Ténis e Padel de São Brás de Alportel inaugura campos de padel

Apostado numa nova dinâmica desportiva, que contempla para além de novos programas de desenvolvimento desportivo e metodologias de treino mais ajustados aos jovens atletas, o Clube Ténis e Padel de São Brás de Alportel (CTP SBA), em parceria com o Município de São Brás de Alportel, inaugura, no próximo dia 19 de Março, pelas 10h00, os seus primeiros dois campos de padel e instalações de apoio, que vêm complementar o Complexo Municipal de Ténis, no Parque de Desporto e Lazer do Município.

PUB

A construção destes campos, totalmente nova, para além de acompanhar os anseios e ambições desportivas da população, insere-se no plano preconizado pelo Clube e pela Autarquia para expansão do Complexo Desportivo de Ténis, conferindo-lhe mais e renovadas instalações desportivas, que acompanhem as mais recentes tendências e posicionam o Município de São Brás de Alportel como uma referência regional das modalidades de ténis e padel.

O Clube e o Município convidam, neste contexto, todos os interessados em participar na sessão de inauguração, programada para as 10h00, deste sábado, 19 de Março, e a assistir à partida inaugural de padel do CTP SBA, com início às 10h30.

No âmbito desta sessão de inauguração será disponibilizada também a agenda de aluguer dos campos e apresentado o plano de atividades do clube no que respeita à modalidade de padel.

O presidente da Direção, João Romeira, destaca o “apoio imprescindível e inestimável que a Câmara Municipal de São Brás de Alportel e o Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. têm prestado nestes últimos anos de atividade do clube, em especial na partilha do desejo de ampliação do Complexo Desportivo que o clube tem intenção de concretizar”, e ainda, “a parceria estabelecida com muitas empresas locais, com destaque para a agência imobiliária Vistas do Algarve, que tem apoiado de forma incondicional toda a atividade do clube”.

O presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, destaca a importância deste protocolo de colaboração assumido com o Clube de Ténis e Padel em 2018 que permitiu a requalificação dos atuais campos de ténis em 2019 e agora a concretização do projeto há muito desejado para trazer a modalidade de Padel para o concelho, com a concretização dos primeiros dois campos de Padel. “Eis um bom exemplo das sinergias entre o município e o associativismo local”.

O Clube tem conseguido aumentar o número de praticantes e os resultados obtidos ao nível regional e nacional são um orgulho para todos os São-Brasenses. Os investimentos no desporto são executados em estreita articulação com as necessidades associativas e desportivas do concelho, definindo as prioridades e procurando as melhores soluções financeiras dentro do orçamento municipal para a sua conclusão.

O que exige um planeamento faseado e rigoroso também muitas vezes acompanhando os processos de financiamento disponíveis para esse efeito. E é esse esforço conjunto e em parceria com as nossas associações e comunidade São-brasense que vimos todos os anos o crescimento e a valorização do nosso parque desportivo sempre cientes que este é um trabalho dinâmico e continuo acompanhando o presente e preparado para o futuro.

Para mais informações deve contactar o CTP SBA, Clube Ténis e Padel de São Brás de Alportel, através do telefone 965258861 ou através do e-mail: tenis.sba@gmail.com.