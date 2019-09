Comandante dos Bombeiros de Albufeira foi reconduzido no cargo

🔊 Ouvir Notícia



A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Albufeira (AHBVA) manteve o voto de confiança e conferiu um parecer favorável à renovação da comissão de serviço do comandante do corpo de bombeiros de Albufeira. António Coelho, que finalizou no passado mês de julho a sua comissão de serviço, foi assim reconduzido no cargo pela direção da associação humanitária detentora daquele corpo de bombeiros.

Com mais de uma década e meia de experiência em cargos no quadro de comando dos bombeiros de Albufeira, António Coelho cumpriu este ano os primeiros cinco anos enquanto comandante desta corporação de bombeiros algarvia.

Em jeito de balanço, foi reconhecido entre as partes, comando e direção da AHBVA, os bons resultados de gestão conseguidos e as provas dadas no comando, organização e na gestão do corpo de bombeiros por parte de António Coelho.

Para o próximo período de comissão de serviço, António Coelho assume o compromisso de “continuar a gestão íntegra e eficaz dos recursos operacionais, humanos e financeiros colocados à disposição do corpo de bombeiros”.

O comandante pretende ainda “apostar na capacidade dos indivíduos que exercem a função de bombeiro, reconhecendo o seu mérito e envolvendo todos os elementos, e diversos departamentos, de forma colaborativa, prosseguindo e honrando os estatutos da associação humanitária e os propósitos do corpo de bombeiros”.

No seu compromisso, António Coelho assume ainda “a vontade de potenciar toda a capacidade de intervenção, através da melhoria das condições dos operacionais”, assim como “prosseguir a divulgação e sensibilização em matéria de proteção e socorro junto da população e das entidades do concelho, reforçando os mecanismos de participação na comunidade, e no envolvimento da mesma”.