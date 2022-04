A Junta de Freguesia de Ferreiras vai celebrar o dia da liberdade pela primeira vez com uma tarde musical para relembrar a data que em 1974 mudou Portugal.

Comemorações do 25 de Abril, no Largo da Rotunda das Ferreiras a partir das 16h com um concerto “Cantar abril” pelo grupo Amor Á Música.

Mais tarde pelas 19h a festa continua com o Grupo do Cante Alentejano da Associação da Casa do Alentejo.

Uma tarde de música, convívio e liberdade, pela primeira vez na Freguesia de Ferreiras, numa organização da Junta de Freguesia.