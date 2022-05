Comemorações do nascimento de Manuel Teixeira Gomes prosseguem

O município de Portimão está a assinalar o 162.º aniversário do nascimento de Manuel Teixeira Gomes, que se assinalou a 27 de maio. As comemorações arrancaram no dia 28, com a apresentação do programa preliminar relativo ao futuro núcleo museológico da Casa Manuel Teixeira Gomes.

A antecipar a divulgação do programa preliminar museológico do novo equipamento cultural, a Casa Manuel Teixeira Gomes recebeu das mãos de António Macieira Coelho o quadro “A Adoração dos Reis Magos”. O doador é filho do professor Eduardo Coelho (1895-1974), que se correspondeu com Manuel Teixeira Gomes e a quem o escritor ofereceu a pintura, já na fase final da sua vida. Na ocasião, António Macieira Coelho leu um texto, no qual falou sobre a sua história de vida, recordando as memórias que o ligam à obra agora ofertada e a sua relação com o universo de Teixeira Gomes.

O quadro irá em breve ser alvo de estudo e de uma intervenção de restauro habilitada, passando a fazer parte do futuro acervo do núcleo museológico da Casa Manuel Teixeira Gomes.

Presente na cerimónia, a presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, realçou a importância desta doação “de valor inestimável”, bem como considerou o futuro núcleo museológico como “um projeto de grande relevância.”

O programa preliminar da nova estrutura, apresentado pela chefe da Divisão de Museus e Património da Câmara Municipal de Portimão, Isabel Soares, prevê a sua reabilitação e valorização histórica, assumindo a Casa como um “objeto museográfico” que deverá recuperar os principais e mais significativos elementos pré-existentes, bem como a recuperação do imóvel onde funcionou a loja de velharias “A Tralha”, que fazia parte da construção original, com uma leitura única da fachada.

A investigação e divulgação da figura de Teixeira Gomes, das coleções e dos estudos a ele associados, é outro objetivo, nomeadamente com a criação de um gabinete específico, promovendo desta forma a continuidade dos estudos sobre o escritor-Presidente.

Na oportunidade, foi também realçada a riqueza do acervo e proposta a elaboração de uma exposição de referência, intitulada “Manuel Teixeira Gomes – O regresso a casa”, que dará a conhecer de forma educativa, lúdica e interativa este ilustre portimonense nas suas diferentes facetas como escritor, viajante, político e diplomata.

Inserido na Área de Reabilitação Urbana e na Zona de Proteção de Bens Culturais, o edifício em causa complementa o espaço onde o antigo Presidente da República nasceu e corresponde a mais de metade da área original, permitindo melhores condições para o funcionamento das diversas valências da Casa Manuel Teixeira Gomes, nomeadamente a exposição do espólio pessoal, artístico e patrimonial do seu patrono.

O respetivo projeto de execução deverá estar concluído no início de 2024 e consagra a recuperação dos espaços já existentes, revertendo sempre que possível as descaracterizações sofridas ao longo dos anos.