Comissão Vitivinícola do Algarve assina protocolo com a AGIGARVE

No dia 27 de abril teve lugar na Quinta Paxá Wines (Silves), a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) e a Associação de Guias Intérpretes do Algarve (AGIGARVE).

“Cooperar no desenvolvimento de ações e iniciativas que dignifiquem, divulguem, reconheçam, formem, qualifiquem e certifiquem profissionais de informação turística e profissionais da área da produção vinícola”, são alguns dos principais objetivos da parceria.

No âmbito do protocolo, a AGIGARVE e a CVA irão cooperar na troca de informações de interesse e promover projetos e iniciativas inovadoras para a promoção dos profissionais que representam. Nesse sentido, foi já realizada pela CVA uma ação de formação enquadrada no Enoturismo do Algarve dirigida aos associados da AGIGARVE.

O ato contou com a participação da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, da vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, Fátima Catarina, do diretor regional adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Diase e das entidades agora parceiras, CVA e AGIGARVE, representadas, respetivamente, por Sara Silva e Cristina Marreiros.