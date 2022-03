Comissões Permanentes da AM de Vila do Bispo já tomaram posse

Membros das Comissões Municipais Permanentes da Assembleia Municipal de Vila do Bispo tomaram posse no dia 25 de março, sexta-feira passada.

PUB

Na sua Sessão Ordinária de 25 de fevereiro, a Assembleia Municipal de Vila do Bispo deliberou aprovar quatro Comissões Municipais Permanente, anunciou agora a autarquia.

A constituição das Comissões Municipais Permanentes tem como objetivo, no âmbito das competências de fiscalização e acompanhamento da gestão municipal, bem como na aprovação de diversas matérias, pela Assembleia Municipal, permitirem ao órgão exercer essas mesmas competências de uma forma mais célere e eficaz, permitindo ainda apoiar o executivo municipal em matérias da competência da Administração Central com incidência no território municipal e no bem-estar da sua população.

A tomada de posse dos seus membros teve lugar no dia 25 de março, na Junta de Freguesia de Sagres, pelas 18 horas.

Para mais informação sobre o regulamento, composição e atividade das Comissões pode ser consultada a seguinte ligação, que será atualizada mediante a atividade das mesmas: https://www.cm-viladobispo.pt/pt/menu/1827/comissoes-municipais-permanentes.aspx Rede Social Facebook: https://www.facebook.com/assembleiamunicipaldeviladobispo