Complexo Desportivo reabre sauna, banho turco e jacuzzi

A Câmara Municipal de Silves informa que as valências de sauna, banho turco e jacuzzi do complexo das piscinas municipais irão reabrir esta quarta-feira, dia 11 de maio.

Para além do mencionado, a utilização livre das piscinas retoma o seu horário normal – das 07:30 às 20:00 (sem marcação) e os espaços do ginásio e salas de fitness passam a funcionar com a lotação normal (sendo a marcação prévia, no caso do fitness, opcional).

O município sensibiliza, no entanto, todos os utentes “para a manutenção do cumprimento das normas e procedimentos recomendados pela DGS e para a necessidade da desinfeção dos equipamentos de desporto utilizados”.