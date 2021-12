Concelho de Loulé oferece 6 mil máscaras a alunos do 1.º Ciclo

A Câmara Municipal de Loulé continua a promover as medidas de proteção individual junto da comunidade escolar, numa altura em que muitas das infeções por covid-19 têm surgido em crianças e jovens. Assim, o município distribuiu mais de 6000 máscaras nas escolas.

A cada aluno do 1.º ciclo da rede pública de ensino foram oferecidas duas máscaras infantis reutilizáveis, sendo a máscara um dos meios de proteção mais eficazes para evitar o contágio da covid-19.

Esta iniciativa do município teve como objetivo reforçar a proteção dos mais pequenos e relembrar que a pandemia ainda não acabou e que é imperativo reforçar os cuidados para impedir a sua propagação.

No total, esta iniciativa beneficiou 3000 alunos dos estabelecimentos escolares públicos do 1.º ciclo do concelho de Loulé e vem juntar-se ao conjunto de ações que o município tem realizado nas escolas desde o início da pandemia, destacando-se, por exemplo, a criação da Linha Educação Solidária, as medidas de apoio ao ensino à distância ou a elaboração, em conjunto com o Algarve Biomedical Center (ABC) e os agrupamentos de escolas, da “Estratégia de Adaptação da Comunidade Educativa do Concelho de Loulé em tempos de Pandemia COVID-19”.

PUB