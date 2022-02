Concha Balsemão eliminada na terceira ronda do Boomerang Beach

A portuguesa Concha Balsemão foi hoje eliminada na terceira ronda do Great Laques Pró, etapa do circuito mundial de qualificação de surf, em Boomerang Beach, na Nova Gales do Sul.

A atleta do Algarve contabilizou 7,85 pontos (3,25 e 4,60), ficando em terceiro na segunda bateria, atrás das australianas Holy Williams, com 10,10 (4.10 e 6) e Arabella Wilson, com 9,95 (5,25 e 4,70), ambas apuradas para a próxima ronda.

Em quarto ficou a também australiana Piper Harrison, com 7,30 (4 e 3,30) e foi igualmente eliminada da competição.

Em 2020, Concha Balsemão, jovem radicada na Austrália, de 19 anos, chegou aos quartos de final deste campeonato, terminando-o no nono lugar, naquele que é o seu melhor resultado no circuito.