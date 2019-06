Concurso de leitura de alunos do 3.º ciclo em Alcoutim

O salão nobre da Câmara Municipal de Alcoutim acolheu a 5.ª edição do concurso de leitura das bibliotecas escolares do Baixo Guadiana, no passado dia 13 de junho. Uma atividade organizada pela Rede de Bibliotecas do Baixo Guadiana e com apoio dos Municípios de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

Esta atividade destinava-se aos alunos do 3.º ciclo dos três concelhos do baixo guadiana que compõem esta Rede. Cada escola elegeu os seus alunos, num total de 21 finalistas apurados. A competição apresentou 3 momentos: a prova escrita sobre o livro Papalagui; Leitura em voz alta de um poema de Sophia de Mello Breyner Andresen de “10 poemas de Sophia”, disponibilizada pela organização e prova de argumentação subordinada ao tema “convence-me a ler o teu livro”.

O concurso teve como intuito promover a prática da leitura nos estudantes, e simultaneamente, criar uma competição saudável, premiando a dedicação e investimento que os alunos realizaram durante o ano.