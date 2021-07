Congresso da Rede para Salvaguarda da Dieta Mediterrânica termina hoje

O primeiro Congresso da Rede das Instituições de Ensino Superior para a Salvaguarda da Dieta Mediterrânica (RIESDM) continua hoje, em formato digital, anunciou a Universidade do Algarve.

Esta rede foi criada em maio de 2019 e integra atualmente 21 Instituições de ensino superior.

Este congresso é organizado em conjunto com o Centro de Competências da Dieta Mediterrânica (CCDM), no âmbito do projeto “Salvaguarda da Dieta Mediterrânica para a promoção de um estilo de vida saudável e modelo de sociedade sustentável”.

A iniciativa proporciona a partilha de conhecimento sobre a Dieta Mediterrânica e servirá ainda para o aprofundamento da cooperação entre os parceiros que integram a Rede.

A sessão de abertura contou ontem com a participação da presidente da Câmara Municipal de Tavira, Ana Paula Fernandes Martins, do secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, de Rui Martinho e do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas.

O programa conta ainda com a participação do diretor geral do Circuito Castelli, Lucenzo Tambuzzo, do investigador principal do projeto iHERITAGE ICT Mediterranean platform for UNESCO cultural heritage, Borghi Medievali e de Blanca Raidó Quintana, do Departamento Científico da Fundación Dieta Mediterránea.

