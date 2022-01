Conserveira do Arade abre portas aos mais curiosos

É já no próximo mês de fevereiro que a Conserveira do Arade reabre as suas portas ao público. A empresa, criada em 2015, lança o convite a todos os interessados que queiram descobrir todo o processo de produção das conservas Saboreal e Papa Anzóis.

A empresa criadora das conservas Papa Anzóis e das Petiscadas Saboreal, localizada na Zona Industrial do Pateiro (Parchal), “quer restaurar a empatia do grande público pela prática conserveira e mostrar a miúdos e graúdos como é que ainda se fazem conservas no barlavento algarvio”, pode ler-se no comunicado enviado pela Conserveira.

A visita guiada à fábrica vai consistir em dois momentos distintos: a apresentação do espaço de produção e embalamento das conservas e posteriormente um momento de prova.







No seguimento da abertura das visitas ao público, a Conserveira do Arade irá também apresentar aos visitantes a sua loja de fábrica, que funciona no horário semanal das 09:00 às 17:00.

Para garantir uma melhor experiência a todos os visitantes, a marcação prévia da visita é obrigatória e deve ser realizada por telefone (282 498 170) ou por e-mail para geral@saboreal.pt.