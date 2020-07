Corredor aéreo: PSD diz que decisão espelha “falhanço clamoroso do Governo”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O PSD/Algarve disse hoje que a decisão do Reino Unido de excluir o Algarve dos corredores aéreos traduz “um falhanço clamoroso do Governo”, o qual tem “falhado, dia após dia, ao ser incapaz nos canais diplomáticos de explicar que o Algarve é uma região que tem a pandemia controlada, um destino seguro, com baixíssima taxa de mortalidade e que esteve e está melhor do que muitas das regiões doutros países que figuram no corredor turístico hoje tornado público”.

“Este é um golpe brutal para a região, a qual tem no turismo externo – maioritariamente britânico – a âncora de muitas vezes empresas e emprego, os quais ansiosamente aguardavam esta decisão com esperança de diminuir as brutais perdas que a região está a sentir”, afirmam os sociais-democratas.

“Se o Governo verificou que seria impossível, face à situação presente de Lisboa, uma decisão desta natureza, devia, tinha obrigação, de garantir que o resto do continente, com indicadores bem melhores, não seria sujeito a uma decisão tão penalizações”, continua.

“O Algarve requer, o Algarve exige, que esta situação seja revista, que se abram negociações urgentes, para se pôr cobro a esta intolerável situação de cerca sanitária de que o Algarve está a ser vítima e que mancha a sua reputação”, concluem os sociais-democratas algarvios.