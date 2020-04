COVID-19: 88,7% dos portugueses dão positiva ao Governo sobre desempenho perante a pandemia

De acordo com o Barómetro de Opinião COVID-19 da Marktest, baseado na última sondagem, realizada entre 20 e 22 de abril, são agora 88,7% os portugueses que dão nota positiva ao desempenho do Governo durante a pandemia de Covid-19, valor ligeiramente inferior ao registado na última sondagem (91%).

Parece assim revelar-se que a polémica em torno das comemorações do 25 de abril na Assembleia da República não teve particular impacto na avaliação global feita pelos portugueses.

Aliás, de acordo com os resultados desta sondagem, o índice de Avaliação de Desempenho do Governo atinge os 77 pontos e o de Avaliação de Desempenho do Presidente da República regista 72,6 pontos. Ou seja, à medida que o tempo passa, as avaliações do Governo e do PR, continuam muito positivas, apesar de nesta semana, ambos terem registado quebras de cerca de 2 pontos nas suas avaliações.

Na semana da polémica em torno das comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, Governo e PR mantêm avaliações muito positivas. Sensivelmente a mesma variação negativa (2,8 pontos) foi também registada no índice de Expectativa Económica dos portugueses, que traduz a estimativa sobre a situação económica pessoal e do País daqui por um ano.

Perante as incertezas gerais sobre futuro, o Índice de Expectativa atinge, nesta edição, um valor de 21.3. Noutro plano, 75% dos portugueses consideram que o Governo tem feito tudo o que está ao seu alcance para proteger os portugueses do risco representado pelo coronavírus (-4 pp face à semana passada).

Analisando esta mesma questão do ponto de vista económico, diminuiu também, ainda que de forma não significativa, no espaço desta última semana a percentagem daqueles que acreditam que sim: são agora 69% (-2 pp)

Na semana da polémica em torno das comemorações do 25 de Abril na Assembleia da República, Governo e PR mantêm avaliações muito positivas. O impacto económico percecionado que esta crise provocada pelo COVD 19 poderá ter junto dos portugueses continua a ter no Aumento da Taxa de Desemprego, no Aumento de Impostos e na Subida de Preços de Bens essenciais as respostas mais ouvidas.

O PrimeiroMinistro diz que quer evitar a via da austeridade a todo o custo, mas as expectativas dos portugueses evidenciam que tal será muito difícil, ou impossível.

Nota Técnica: A presente sondagem foi realizada pela Marktest, através de CAWI (Computer Assisted Web Intereview), junto de uma amostra de 513 inquiridos, com mais de 18 anos, residentes em Portugal Continental. Os resultados do estudo foram ponderados e extrapolados para o universo em estudo (8.250.000). A recolha da informação decorreu entre os dias 20,21 e 22 de abril de 2020. A seleção dos entrevistados, fez-se com recurso ao Access Panel da Marktest.