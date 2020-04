COVID-19: Crédito Agrícola anuncia moratórias de apoio

O Crédito Agrícola lançou recentemente três linhas de crédito para apoiar as famílias e as empresas nacionais, no quadro de emergência gerado pela pandemia COVID-19 .

Com o objetivo de ajudar a mitigar os efeitos económicos e sociais que a pandemia está a provocar na sociedade portuguesa, o Crédito Agrícola criou um mecanismo de moratória para os créditos regulares para particulares e empresas que permite uma carência de capital ou prorrogação do termo do prazo de pagamento até 12 meses, cumulativos entre carência e prorrogação.

Este apoio é elegível para os clientes que estejam em situação regular com o banco, abrangendo as operações de crédito à habitação, ao consumo e créditos ao investimento e tesouraria, no caso das empresas.

O Crédito Agrícola vai ajustar estas condições às orientações ou decisões que vierem a ser tomadas pelas autoridades legislativas ou regulatórias, europeias ou nacionais.

Para apoiar empresas neste período, o banco lançou também a Linha de Crédito de Apoio Especial – Fundo Maneio, dirigida a empresas e empresários em nome individual, acessível a todo o tipo de empresas nacionais com necessidade de liquidez, para o pagamento de salários, encargos com a manutenção da atividade, pagamento a fornecedores, e com um montante máximo até 100 mil euros.

O Crédito Agrícola associou-se ainda ao Estado e ao Sistema Nacional de Garantia Mútua na Linha de Crédito Capitalizar 2018 COVID-19 com um montante global de 200 milhões de euros e com um limite de financiamento de 1,5 milhões de euros por empresa e por linha específica.

Para os particulares, foi lançada a Linha de Crédito de Apoio Especial Pessoas Singulares para fazer face às despesas que tendem a aumentar.

O Crédito Agrícola recomenda a utilização dos canais digitais como meio preferencial de contacto entre os clientes e as suas agências.

O Crédito Agrícola é o único banco cooperativo em Portugal com capitais exclusivamente nacionais, presente em todo o território nacional e com a maior rede de agências do país, sendo reconhecido pelo mercado como o melhor banco pela “Escolha do Consumidor 2019”.