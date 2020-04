COVID-19: CTT alarga entregas em duas horas às cidades algarvias

As cidades do Algarve estão entre o conjunto de cidades portuguesas onde será possível, a partir de agora, utilizar o serviço de entregas rápidas dos CTT, que permitirão que o serviço não ultrapasse as duas horas, entre o envio e a receção, anunciou os CTT.

O alargamento do serviço é possível graças a um protocolo estabelecido entre os CTT, parceria que alarga a outras cidades o serviço dos CTT de entregas rápidas até duas horas em áreas urbanas (serviço Expresso para Hoje, antigo CTT Now), “para maior conveniência de todos neste contexto de pandemia CoViD-19 e de Estado de Emergência”, segundo a mesma empresa.

Para além das cidades de Lisboa, Porto e Braga, onde os CTT já atualmente prestam este serviço, com esta parceria será possível alargá-lo às cidades onde a Uber já se encontra presente, nomeadamente, Aveiro, Coimbra, Évora, cidades do Algarve e Funchal.

Para João Sousa, administrador executivo dos CTT, “a sinergia entre ambas as plataformas irá proporcionar uma maior vantagem às pessoas e empresas que, ficando em casa, poderão satisfazer os seus pedidos de entrega com rapidez e conveniência, fazendo com que a economia continue a funcionar, ligando pessoas e empresas.”

Para Manuel Pina, Diretor Geral da Uber, “é com muito orgulho que nos associamos aos CTT para ajudar a entregar as encomendas em casa dos Portugueses de forma rápida e eficiente, ao mesmo tempo que contribuímos para que os motoristas façam mais viagens quando estão ligados à aplicação.”

O cliente pode realizar os seus pedidos através da aplicação no telemóvel (app CTT Now google play ou app store) ou no site dos CTT, para particulares e para empresariais, e solicitar o envio do seu objeto, acompanhando o percurso do estafeta até ao momento da entrega. Quando o serviço é concretizado por um estafeta da Uber o cliente recebe um email a informá-lo de que o serviço foi atribuído à Uber.

Em Aveiro, Coimbra, Évora, cidades do Algarve e Funchal o serviço estará disponível para distâncias até 10kms entre o ponto de recolha e o de entrega dos pedidos efetuados. Nas cidades de Lisboa, Porto e Braga, o serviço Expresso para Hoje, continua a funcionar para distâncias superiores a 10Km.