COVID-19: Empresas de turismo do Algarve já começaram a receber apoios

Mais de 70 micro, pequenas e médias empresas turísticas do Algarve já receberam cerca de 640 mil euros da linha de apoio à tesouraria do Turismo, para combater as consequências da pandemia da COVID-19, anunciou o Turismo do Algarve.

A Região de Turismo do Algarve (RTA) indicou, em comunicado, que 430 empresas candidataram-se à linha lançada pelo Governo e pelo Turismo de Portugal, foram aprovadas 154 e concedidos apoios a 72 empresas da região.

O presidente da RTA, João Fernandes, citado pela agência Lusa, considera que “estes dados são já um sinal positivo para as empresas turísticas neste período de especial adversidade”.

“A nossa equipa continuará a tudo fazer para responder às necessidades dos empresários e dos trabalhadores de um setor essencial para a economia da região e com grande representatividade no PIB nacional”, referiu o responsável.

Segundo a RTA, a dinâmica dos resultados “tem sido alavancada através da campanha de informação e esclarecimento aos empresários”, lançada pelas entidades do turismo do Algarve, com o lema “Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar”.

As candidaturas às linhas de apoio financeiro à tesouraria do Turismo continuam abertas, sendo que a adesão não tem associado o pagamento de juros e conta com um período de carência de 12 meses.

As medidas de apoio financeiro inserem-se no âmbito do programa Turismo#PorTodos para apoiar o setor durante a crise causada pela pandemia da COVID-19.