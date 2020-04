COVID-19: Instituto Piaget em Silves transformado em zona de acolhimento

A Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, instalada no campus de Silves do Instituto Piaget, foi transformada numa zona de acolhimento a pessoas de risco, com a instalação de 50 camas, anunciou a instituição.

Algumas camas já estão ocupadas por pessoas que viviam num apartamento em Armação de Pêra, após uma suspeita de um caso positivo de COVID-19.

A proximidade do instituto ao Centro de Saúde de Silves foi um dos fatores tido em conta para esta instalação de camas, disponibilização de roupas e outras peças de mobiliário feita pela autarquia, com a possibilidade de reforçar com mais camas se houver necessidade.

Este tipo de espaços permite acolher pessoas que necessitem de ficar em isolamento, como funcionários de lares de idosos, elementos das forças de Proteção Civil e do Serviço Nacional de Saúde.

Nos últimos dias, vários estudantes e diplomados de licenciaturas como Enfermagem, Fisioterapia e Osteopatia, que são ministradas naquela escola, têm-se oferecido como voluntários para colaborar nas assistência à população, caso seja necessário.

“As últimas semanas foram marcadas pela incerteza provocada pela pandemia que assola o mundo, pelo que o Instituto Piaget tudo fará para estar sempre ao lado das comunidades onde está inserido, em convergência com um dos eixos estratégicos de intervenção da Instituição. Disponibilizámos de imediato o campus de Silves à autarquia e autoridades de saúde locais, convictos de que com esforço, resiliência e capacidade transformadora ultrapassaremos juntos esta crise”, referiu o diretor da Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, Nelson Sousa.