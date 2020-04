COVID-19: Loulé com 2 milhões de euros para apoios

🔊 Ouvir Notícia



A Câmara Municipal de Loulé anunciou um montante de cerca de dois milhões de euros para apoiar as famílias e empresas do concelho que estão a ser mais afetadas pela pandemia de COVID-19.

Em comunicado, a autarquia afirmou que o montante pretende suportar “11 medidas de apoio à liquidez e tesouraria das empresas e das famílias” para minimizar os impactos negativos da crise provocada pela pandemia.

Todas as famílias que têm contratos de arrendamento de habitação com o município ficam isentas do pagamento das mensalidades nos meses de abril e maio.

Estão também isenções as taxas relacionadas “com a atividade económica na ocupação do espaço público e rendas de espaços municipais” e concedidas moratórias para pagamento das faturas de água e resíduos, por mais seis meses.

Entre as medidas para “aliviar a tesouraria” das famílias e das cerca de 14 mil empresas do concelho estão as isenções, por tempo indeterminado, das taxas municipais de ocupação da via pública e do espaço de feirante e vendedor ambulante.

Estão também isentas as prestações das concessões municipais de café e similares, nos meses de abril e maio, devido à suspensão obrigatória da atividade comercial.

Para minimizar os impactos da paralisação comercial forçada, a Câmara Municipal decidiu também não cobrar as taxas das concessões dos módulos comerciais e das lojas no mercado municipal de Loulé, correspondentes aos meses de abril e de maio, admitindo “que possam existir prorrogações mensais”, referiu a autarquia, citada pela agência Lusa.

Segundo a Câmara Municipal, durante esses meses, a utilização de estacionamento de duração limitada e do parque municipal de Loulé pode ser feita “de forma gratuita, livre e por tempo ilimitado, “uma vez que não existe circulação automóvel suficiente para a respetiva manutenção diária do espaço”.

As medidas contemplam ainda um reforço orçamental de cerca de 500 mil euros para o “combate às situações sociais mais agravantes” do concelho, e uma comparticipação financeira de 280 mil euros de apoio aos “agrupamentos escolares para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem”.