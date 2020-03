COVID-19: Portimão Arena com centro de rastreio móvel a partir de hoje

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, dirigiu-se esta terça-feira à noite à população, através de um vídeo publicado na página do Município no Facebook, tendo informado que já disponibilizou todas as condições logísticas para que, a partir de hoje, possa estar a funcionar no Portimão Arena um centro de rastreio móvel para diagnosticar o Coronavírus.

Depois de recordar que Portimão regista até ao momento 12 casos de infetados com o novo Coronavírus, Isilda Gomes alertou para a continuação do aumento de casos ao longo dos próximos dias, quer por via da propagação do Covid-19, quer pela realização de mais testes de confirmação de diagnóstico.

“A ampliação desta capacidade de realizar testes é fundamental e, por isso mesmo, em menos de 24 horas a Câmara Municipal encetou uma operação logística para estabelecer todas as condições para que seja operacionalizado no recinto do Portimão Arena um centro de rastreio móvel, o chamado ‘drive thru’, que – segundo o Algarve Biomedical Centre – estará tecnicamente pronto a operar ainda esta semana, com profissionais devidamente qualificados para o efeito”, revela Isilda Gomes no vídeo.

A autarca já tinha dirigido um primeiro vídeo aos munícipes há pouco mais de uma semana, no qual apelava ao sentido de responsabilidade para que cumprissem as recomendações locais e nacionais, no sentido de travar a pandemia.

Nesta nova gravação, Isilda Gomes aproveita para agradecer “a resposta ímpar e espontânea da maioria dos portimonenses, que perceberam o que estava em causa e, mesmo sem caráter de obrigatoriedade, decidiram sacrificar-se em prol do bem comum, desde os cidadãos aos empresários, passando pelos dirigentes de clubes e associações, que demonstraram sentido de responsabilidade e cumpriram as determinações das autoridades, prontificando-se a ajudar os serviços locais de saúde, em vários casos com a disponibilização de meios e equipamentos.”

Na mensagem, a presidente realça não ter “a mínima dúvida que esse comportamento foi fundamental para que o vírus não se propagasse descontroladamente nesta comunidade.”

A autarca reforça o apelo para que os cidadãos permaneçam em casa, “porque só assim é que se pode parar os contágios, sendo chegado o momento de, com o nosso isolamento, salvarmos vidas, uma vez que, por mais medidas que sejam implementadas, as mesmas serão totalmente ineficazes se continuarem pessoas na rua em convívio social.”