CRÓNICA DE FARO: A decorrer “Primavera Literária/Feira do Livro”

Principiou a 16 de Maio (quinta-feira) e prolonga-se até domingo (dia 20), funcionando entre as 10 e as 24 horas, a “Primavera Literária” ou seja uma renovada e desejada “Feira do Livro”, com uma vasta, expressiva e desejada programação de excelência que inclui para além do mercado livreiro, exposições, espetáculos musicais, entrevistas, apresentação de novos títulos, etc.

Nesta sua 43.ª edição, o certame, organizado pelo município, vai assim conhecer a necessária e oportuna renovação, saindo da continuidade persistente e revelando um espírito admirável de preserverança, para o despontar de uma renovada “Primavera Literária”.

Decorrerá numa tríplice pirâmide de referências, que o são a Alameda João de Deus (Campo de Flores), no simbolismo e na homenagem ao poeta e vate messinense e por onde tantos poetas acalentaram sonhos e percursos (António Ramos Rosa, Casimiro de Brito…) ou na recordação do poeta popular Manuel José (Sabino); a Biblioteca Municipal António Ramos Rosa (na presença do nome maior dos que poetaram e aqui nasceram e na plena importância desta espaço cultural e a Delegação Regional do IPDJ (Instituto Português da Juventude e Desporto), na motivação intergeracional que aponta a caminhos de futuro.

Importa lembrar, nesta hora, quantos deram os seus imprecindíveis contributos para a realização da “Feira do Livro em Faro”, desde a arrancada inicial, recordando em todos os delicados e mediáticos António Gomes Afonso (ex-secretário geral do SC Farense) e António Simões (alfarrabista). A eles é devida esta merecida palavra de apreço e gratidão.

Neste certame em conjunto um verdadeiro festival literário teremos uma maior e abrangente oferta de títulos nacionais e estrangeiro, com destaque justificado para a literatura infanto/juvenil e de livros da iniciativa de editoras algarvias com interesse para a região.

De assinalar com tudo o que representam de lembrança, memória e via aberta para o diálogo, a presença de vários escritores (Lídia Jorge, João Tordo, Isabel Stilwell, Neil Lockery e mais), de músicos, entre os quais a farense Teresa Aleixo e de jornalistas, como Maria Augusta Casaca.

Na sua imensa carga de simbolismo esta “Primavera Literária/Feira do Livro) assinala também três efemérides que lhe conferem um significado especial – o centenário de Sophia de Mello Breyner e de Jorge Sena e os 120 anos de António Aleixo.

A Alameda espera por nós!

João Leal