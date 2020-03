CRÓNICA DE FARO: Dois farenses de excelência

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Quase em simultâneo, nesta velocidade enorme que, em nossos dias, nos é proporcionada pela tecnologia de ponta, dois «filhos de Faro» vieram para a ribalta pelos seus méritos, feitos e vivências. Referimo-nos ao tenista profissional Rui Machado, aqui nascido a 10 de Abril de 1894, que, até há alguns anos, foi o melhor português do ranking mundial do ténis, onde em 2011, ocupou o 59.º lugar. Atual selecionador nacional da modalidade e diretor técnico da Federação Portuguesa de Ténis é um responsáveis máximos e dos grandes nomes deste desporto. Durante a realização do «Open de Loulé», em que a cidade louletana se torna capital desportiva, após a sua referência como «Cidade Europeia do Desporto», em 2015, Rui Machado é o convidado na iniciativa «Conversas com…» promovida pelo Município e tendo como cenário o histórico ambiente do «Café Calcinha». Esse mediático comunicador, que é o «meu fraterno irmão» Neto Gomes, que nesta série já ouviu alguns dos nomes maiores do desporto nacional e algarvio, vai colocar o famoso ténista, tão profundamente ligado a Vila Real de Santo António e neste diálogo entre dois dos que amam o Algarve, com denominadores comuns, vão abrir ainda mais o sempre aberto livro das coisas da Região – Mãe!



Outro farense em evidência é o acordeonista Mestre Nelson Conceição, nomeado para duas categorias («Best Instrument Perfomance» e «Best Traditional Perfomance») dos importantes prémios que serão atribuídos na gala a realizar no dia 25 de Abril em New Bedford (Teatro Zeiterion), nos Estados Unidos da América. Será mais uma assinalada referência na brilhantíssima carreira do intérprete e compositor, esmaltada com tantos êxitos alcançados por esse mundo em fora. Nelson Conceição nasceu na terra maior do acordeão entre nós, a típica e dinâmica Bordeira, na freguesia rural farense de Santa Bárbara de Nexe. Ali nasceram, entre outros, os Bexigas (pai e filho) e ali viveu longos períodos entre lembrada senhora, a Rainha do Acordeão em Portugal, que foi a albicastrense – algarvia Eugénia Lima, cuja amizade tivemos a honra de compartilhar. O conhecido Mestre, porque o é pelo seu indiscutível valor e pela proficiente ação pedagógica que tem operado, vai interpretar, estamos certos perante muitos algarvios ali residentes e pátria desse exemplar amor ao Algarve, que é a Associação de Beneficência Algarvia, interpretará as composições «Mister Machado» («Best Instrument Perfomance»), uma homenagem ao Professor Joaquim Machado e «Charolesa» («Best Traditional Perfomance»), que é referência ao centenário das Charolas, criadas em 1914, na sua terra natal.

João Leal