Crónica de Faro: Dois farenses na alta roda europeia

OPINIÃO | JOÃO LEAL

Rita Salazar, bailarina e Diogo Piçarra, cantor

Dois jovens, nascidos nesta cidade de Santa Maria de Faro, alcançaram nas avenidas amplas e luminosas da arte, em estrangeiras metrópoles da Europa, as coroas da glória e da fama. Com as mais merecidas felicitações pelos êxitos alcançados, a expressão do nosso orgulho e de quanto a terra pode vir a fracturar na sua difícil missão de alcançar ser, em 2027, «Capital Europeia da Cultura». De tijolo em tijolo se ergue este desejado edifício.

Referimo-nos a:



RITA SALAZAR, bailarina – são 14 anos os desta menina/rapariga, que desde jovem se tem havido, com distinção e querer, na arte maravilhosa do ballet. Ora em Paris, a cidade capital francesa sempre «capital do mundo da cultura», conquistou com inteiro e justificado merecimento o 1.º lugar num dos mais importantes concursos mundiais de dança, o «YAGP» (Young America Grand Prix». Trata-se da maior rede mundial e rede global de dança e desenvolvimento de bailarinos dos 9 aos 19 anos. Rita Salazar competiu com 90 concorrentes de dezenas de países, sendo integrada no escalão júnior e dançando, como ela o sabe fazer dois números – «Lost» (dança contemporânea da autoria do seu professor o Mestre Evgueny Beliaev) e outro de dança clássica onde se houve no Top 12. Já em 2019, em Nova Iorque, a quando das finais do «YAGP», que teve a participação de 12 mil estudantes de ballet, com idêntica classificação, fora a única portuguesa classificada no seu escalão. Esta ilustre farense é aluna da Companhia de Dança do Algarve, um dos grandes pilares da arte e cultura algarvias, que o grande bailarino russo que é Evgueny Beliaev, com estoicismo, querer e dedicação, desde há anos faz viver.



DIOGO PIÇARRA, cantor – nascido em Faro a 19 de Outubro de 1990, gémeo de um irmão, de seu nome André, bem cedo se revelou como um valor na arte do canto, vencendo em 2012 o show televisivo «Ídolos». De então para cá foi um constante assumir de êxitos, para além da obtenção da licenciatura numa Universidade da República Checa. Ora pisou, a Arena dessa cidade cimeira em arte e cultura que é Budapeste, capital da República da Hungria, para, ao lado de grandes figuras mundiais – Ed Sheran, Imagine Dragons, Manu Gavassi…, receber com todo o merecimento e justificação o «MTV EMA (Best Portuguese Act), no âmbito dos famosos «MTV European Music Awards». Já este ano Diogo Piçarra editou o disco «Monarquia», que conquistou a Platina em exemplares vendidos e mais recentemente «Vem dançar comigo», o qual motivou a digressão por todo o Portugal (em Faro será no dia 22 de Dezembro, no Teatro das Figuras), intitulada «Vem cantar comigo».



Dois farenses que se alcandoram aos esplendores da fama, honrando a «Terra Mãe».

João Leal

