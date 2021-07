Curso de Medicina vai aumentar vagas

A Universidade do Algarve, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e os Municípios do Algarve assinam, no próximo dia 8 de julho, pelas 15h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, o contrato-programa para o aumento de vagas de Medicina no Algarve.

Tendo em vista a concretização, reforço e alargamento do ensino de Medicina na região, a AMAL (Comunidade Intermunicipal do Algarve) realiza um investimento de 600 mil euros/ano em todas as todas as componentes da área da saúde na região do Algarve, designadamente equipamentos, pesquisa e desenvolvimento, respostas de serviços de saúde e formação superior e pós-graduada nesta área.

“O aumento de vagas teve início em 2020/21 passando de 48 para 64 vagas , estando previsto atingir as 96 vagas em 2025/26, contribuindo, a longo prazo para a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde prestados na região, bem como captação e fixação de profissionais de saúde no Algarve”, afirma a UALg.

Simultaneamente, será lançado o Programa MD PhD, um programa conjunto entre a Universidade do Algarve e a Fundação Champalimaud que visa a formação da próxima geração de médicos-cientistas.

“O programa, pioneiro em Portugal pela sua vertente de duplo diploma (MD + PhD), é desenhado com base nas melhores práticas ao nível internacional, providenciando aos estudantes a oportunidade de obter treino médico fundamental ao mesmo tempo que desenvolvem habilidades ao nível da investigação científica que lhe permitirão desenvolver-se enquanto clínicos-cientistas, fazendo a interface entre medicina e ciência”, explica a UALg.

O contrato-programa entre a UAlg, AD-ABC, Municípios do Algarve e MCTES será apresentado formalmente, no dia 8 de julho, pelas 15h00, pelo que se convida os jornalistas a estarem presentes na ocasião.

Programa

15h – Abertura da Sessão e Boas Vindas

Paulo Águas, Reitor da Universidade do Algarve

15h15m – Colaboração ABC / UAlg / Fundação Champalimaud

Colaboração na investigação – ABC-RI

Clévio Nóbrega, docente da FMCB

Formação Pós-graduada em Fundamentos da Medicina

Isabel Palmeirim, Diretora do MIM e da FMCB

MD PHD da FMCB da UAlg e FC

Bibiana Ferreira, docente da FMCB

CoLab Envelhecimento

Pedro Castelo Branco, docente da FMCB

16h – A importância da colaboração na ciência

Nuno Marques, Presidente do Algarve Biomedical Center

Miguel Seabra, representante da Fundação Champalimaud

16h20 – O Mestrado Integrado de Medicina e a sua importância para a região

Isabel Palmeirim, Diretora do MIM e da FMCB

16h30 – Apresentação do contrato-programa para o aumento de vagas de Medicina no Algarve e as mais valias para o Algarve

António Pina, Presidente da AMAL

16h40 – Assinatura do contrato-programa entre UAlg, AD-ABC, AMAL e MCTES

16h45 – Encerramento da reunião

Manuel Heitor, Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior

