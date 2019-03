Deco vai dar apoio jurídico gratuito em Faro

A Associação para a Defesa do Consumidor (Deco) e o município de Faro vão celebrar na sexta-feira, dia 15 de março, pelas 10h00, no salão nobre dos paços do concelho, um protocolo de cooperação destinado aos munícipes de Faro e associados daquela entidade.

Este protocolo prevê a disponibilização de apoio jurídico gratuito em assuntos relacionados com a defesa do consumidor.

Paralelamente, a Deco irá apoiar o serviço de defesa do consumidor da câmara municipal, a funcionar na Loja do Cidadão, no mercado municipal de Faro, assegurando apoio jurídico e prestando informação diversa. A associação colaborará ainda com o município em ações a desenvolver junto dos estabelecimentos escolares, instituições e outros, no sentido de sensibilizar os respetivos trabalhadores, utentes e familiares para as novas problemáticas ligadas ao consumo.

“Com este projeto, a Câmara de Faro e a Deco pretendem, numa lógica de proximidade, reforçar a proteção dos direitos e legítimos interesses dos consumidores do concelho, dando voz às suas reivindicações e contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida”, referem as duas entidades.