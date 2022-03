Detida dupla suspeita de roubar catalisadores em Faro

A Esquadra de Investigação Criminal de Faro da PSP deteve, esta terça-feira, 15 de março, dois suspeitos de terem praticado o furto de diversos catalisadores.

Os suspeitos, com idades entre os 40 e 50 anos, foram detetados a cometer o furto de um catalisador, durante a tarde, na cidade de Faro. No momento em que abandonavam o local do crime, foram intercetados por polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Faro.

Na sequência desta abordagem, desobedeceram à ordem de paragem, tentaram atropelar um polícia e iniciaram a fuga com um automóvel, entre as cidades de Faro e Olhão, tendo sido possível intercetar e detê-los já nessa cidade, com apoio da Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI).

Foi apreendido, na posse dos suspeitos, material mecânico usado para a realização dos crimes, assim como diversos catalisadores que se suspeita serem provenientes de furtos anteriores.