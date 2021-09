Detido em Loulé homem suspeito de tentar matar vizinho

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentar matar um vizinho por “motivos fúteis”, em Loulé, na sequência de uma contenda, anunciou a força de segurança.

Em comunicado, a diretoria do Sul da PJ adianta existirem “fortes indícios da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada” por parte do suspeito, de 33 anos.

“O crime, praticado com recurso a arma branca, ocorreu no concelho de Loulé, na sequência de contenda, por motivos fúteis, sendo vítima um homem de 29 anos de idade, residente em habitação circunvizinha à do suspeito”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, a investigação desenvolvida permitiu a recolha de fortes elementos indiciários e a emissão de mandados de detenção pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loulé, cumpridos na segunda-feira.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

