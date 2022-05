Dia da Marinha será celebrado na capital algarvia

Faro irá receber nos próximos dias as comemorações do Dia da Marinha 2022. As celebrações irão concentrar-se de 19 a 22 de maio, mas a partir do dia 03, terça-feira, muitas serão já as atividades que irão assinalar a efeméride.

De 03 a 22 de maio estará patente ao público no Fórum Algarve uma exposição de capacidades e valências de várias áreas da Marinha, como demonstrações operacionais de fuzileiros, de militares da Marinha da área da hotelaria e cozinha e diversas oficinas e workshops. Também a Banda da Armada irá fazer atuações no centro comercial.

O público poderá ainda contar com diversas experiências nas tendas de demonstração, com jogos desportivo onde os jogadores participam de simulações de operações militares e uma torre de escalada.

Com o tema “Novas Tecnologias na Marinha”, o público vai ter oportunidade, durante quatro dias, de visitar navios, realizar batismos de mar, de mergulho, visitar a exposição no Museu Municipal de Faro, participar em provas desportivas, assistir a atuações da banda da Armada, entre muitas outras atividades.

As atividades estarão divididas entre o exterior, de acesso livre, de 19 a 22 de maio no Jardim Manuel Bivar e interior, no Museu Municipal de Faro.

No dia 20 de maio, a Banda da Armada subirá a palco na companhia do cantor português, Nuno Guerreiro, às 21:30 no Jardim Manuel de Bivar.

No dia 22 de maio, às 12:00, no Jardim Manuel Bivar, acontece a habitual cerimónia militar que encerra as comemorações do Dia da Marinha 2022.

O Dia da Marinha comemora-se em homenagem ao feito de Vasco da Gama que no dia 20 de maio em 1498, pela primeira vez na história, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia.