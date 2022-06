Dia de Portugal celebrado com inauguração de campo

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel celebrou o Dia de Portugal, a 10 de junho, com as inauguração do Campo Municipal Afre Lourenço, anunciou a autarquia.

Além desta inauguração, decorreu a cerimónia de hastear da bandeira, com a participação da corporação dos Bombeiros Voluntários de São Brás de Alportel e da Banda Filarmónica do concelho.

A União Desportiva e Recreativa Sambrasense assinalou no mesmo dia o seu 52.º aniversário, com a apresentação oficial do hino do clube e a entrega de medalhas a sócio com mais de 50 anos de associados.

O novo campo municipal sintético que foi inaugurado teve um orçamento de 148.114,47 euros, sendo que cerca de 100 mil euros ficaram a cargo do município.

A atribuição do nome de patrono ao novo Campo Municipal Afre Lourenço foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal e formalizada no dia 1 de junho deste ano, nas cerimónias solenes do Dia do Município de São Brás de Alportel.

O momento do descerrar da placa inaugural ficou marcado pela presença da família de Afre Lourenço, nomeadamente os seus filhos e também três dos seus netos e quartro dos seus bisnetos. Este são-brasense agora imortalizado na história do concelho foi descrito pelo neto, Paulo Santos, como um avô especial que foi “jovem até ao fim” e ativo nas atividades do concelho.

Dirigindo-se aos presentes, o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, afirmou que Afre Lourenço marcou toda uma geração são-brasense e que a sua dedicação à promoção do desporto continua a dar frutos nos dias de hoje.

“Temos de sonhar o que queremos para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos e netos”, disse apontando que é nesse sentido que o município trabalha, ou seja, trabalha para concretizar sonhos de futuro que permitam construir uma sociedade diversa e próspera.