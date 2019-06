Dia do ISMAT é celebrado no próximo sábado

O Dia do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes vai ser celebrado no próximo sábado, dia 15 de junho, a partir das 14h30, no auditório do Teatro Municipal de Portimão.

O programa começa com um momento musical da Academia de Música de Portimão, seguido da saudação pelo diretor científico-pedagógico do ISMAT, Rui Manuel Loureiro e da intervenção do presidente da associação de estudantes do ISMAT, Rui Manuel Moreira Rosa.

A cerimónia prossegue com a intervenção do presidente da associação dos antigos alunos do grupo Universidade Lusófona – Algarve, Victor Manuel dos Santos Correia, e uma “oração de sapiência” com o tema “Algarve – Viagem rumo ao futuro”, com Vitor Neto, presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA).

O Dia do ISMAT termina com a entrega de prémios de reconhecimento e mérito, a entrega de diplomas e a intervenção de encerramento pelo presidente da COFAC, entidade instituidora do ISMAT, Manuel de Almeida Damásio.

A despedida será feita ao som da Tuna do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMATUNA).

O ISMAT tem aproximadamente 600 alunos com pós-graduações, dois mestrados e oito licenciaturas (Arquitetura, Design de Comunicação, Direito, Educação Física e Desporto, Engenharia Informática, Gestão de Empresas, Gestão de Recursos Humanos e Psicologia).

O diretor de relações externas, Carlos Vieira, revela ao JORNAL do ALGARVE que o instituto tem em curso um projeto de convénios com universidades norte-americanas, “para que os nossos estudantes possam realizar estágios de cinco semanas nos Estados Unidos”.

Por outro lado, o responsável frisa que o ISMAT está a trabalhar no sentido de “desenvolver relações mais estreitas de cooperação com as empresas da região, para encontrar oportunidades de estágios remunerados e possibilidades de trabalho”.