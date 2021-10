Dia do Município de Lagos marcado pela reabertura do museu

O Dia do Município de Lagos, celebrado a 27 de outubro, teve como grande destaque a reabertura do Museu Dr. José Formosinho, após quatro anos de remodelações, anunciou a autarquia.

As comemorações em honra do padroeiro da cidade, São Gonçalo, tiveram início no dia 26 de outubro com a conferência “A Abertura dos Oceanos: Um confronto entre as viagens de Bartolomeu Dias e de Fernão de Magalhães”, com o lançamento do livro “Philosophia e Philomythia em Eudoro de Sousa” de Luís Lóia e com o espetáculo dos Clã no auditório Duval Pestana do Centro Cultural de Lagos.

No dia seguinte, feriado municipal, as comemorações começaram na Praça Gil Eanes com a cerimónia do hastear das bandeiras acompanhada pela Banda da Sociedade Filarmónica 1.º de Maio e pelo Grupo Coral de Lagos.

De seguida, decorreu a sessão solene com a participação de membros do executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, outras forças políticas do concelho, forças de segurança, associações culturais, recreativas e desportivas e instituições particulares de solidariedade social, além do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário.

Após o discurso do presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, teve lugar uma missa em honra de São Gonçalo de Lagos na Igreja de Santa Maria, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas.

A tarde ficou marcada pela reabertura do Museu de Lagos Dr. José Fromosinho, com a participaçºao de José Apolinário, do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes e da Diretora Regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira.

O museu estava encerrado desde setembro de 2017 e foi alvo de uma remodelação integral, com conservação e restauro do acervo, com um investimento de 7,3 milhões de euros, financiados em 2,6 milhões pelo FEDER.

As comemorações do Dia do Município prolongam-se até 31 de outubro com visitas à Nau Vitória, uma réplica da embarcação protagonista da primeira volta ao mundo de 1519, que pode ser observada gratuitamente entre as 10:00 e as 18:00.

