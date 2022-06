Dia Mundial dos Oceanos é sinónimo de ação de limpeza no Arade

A Associação Teia D’Impulsos organiza uma ação de limpeza no rio Arade das 18:00 às 20:00 desta quarta-feira, 08 de junho, no dia em que se assinala o Dia Mundial dos Oceanos.

Em comunicado, a associação refere que será “um pôr do sol amigo do ambiente” que procura “atrair mais pessoas para a causa ambiental, alertando toda a comunidade do seu dever de cuidar das nossas praias para melhor usufruir delas”.

A ação faz parte do projeto Arade Azul, que começou em 2020, tendo organizado até agora sete ações de limpeza costeira, que envolveram 200 participantes, e que tiveram como resultados 2.078 quilos de lixo recolhido, entre cerca de 7.573 unidades de plástico.