Diogo Marreiros soma conquistas na patinagem sobre rodas e no gelo

A caminho dos 31 anos, Diogo Marreiros tem vindo a somar conquistas no mundo da competição da patinagem de velocidade sobre rodas e no gelo a nível internacional. No ano passado, ganhou a medalha de ouro no Campeonato Europeu de patinagem de velocidade e este ano esteve muito perto para a qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno, na mesma modalidade, mas desta vez praticada no gelo

Natural de Lagos, o atleta Diogo Marreiros começou a treinar patinagem de velocidade com apenas quatro anos.



“A modalidade de patinagem geral era muito tradicional em Lagos, tal como o hóquei. Na altura, o local de treinos do clube era perto do trabalho da minha mãe, eu tinha amigos que já praticavam e depois de ver muitos treinos, decidi experimentar”, começa por contar o atleta ao JA.



Com a modalidade de patinagem de velocidade a destacar-se nas suas preferências, pondo de lado o hóquei e a patinagem artística, Diogo Marreiros começou a participar em competições nacionais nos escalões de infantis, iniciados e cadetes.



“A partir dos cadetes penso que se tornou um bocadinho mais sério e profissional. Foi quando começámos a participar nos campeonatos da Europa e foi aí que se percebeu que o nosso nível era elevado, porque estávamos a conquistar medalhas nessas competições desde cedo, nos escalões mais jovens”, explica.



Desde aí, o jovem algarvio percebeu que se continuasse com o mesmo método de trabalho ou se melhorasse, “poderia chegar longe nesta modalidade”.



Sempre a representar o clube Roller Lagos nas competições nacionais, a partir de 2014 começa a representar a Bont nas provas internacionais, uma equipa profissional que lhe abriu portas para as taças da Europa e do Mundo, além das maratonas e do recorde nacional ultrapassado recentemente com cerca de 25 anos.

Orgulho no País e região



“Para mim é sempre um orgulho representar Portugal e o Algarve”, salienta ao atleta, acrescentando que sente essa mesma emoção quando vê o crescimento do seu país no panorama internacional.



Anteriormente, “Portugal era visto como um daqueles países que andava sempre na parte de trás do pelotão e ninguém queria andar atrás dos portugueses. Agora o facto de ter contribuído para o crescimento de Portugal com bons resultados deixa-me muito satisfeito”.



Apesar da sua maior paixão ser a patinagem de velocidade sobre rodas por ser uma modalidade “muito mais disputada”, com uma pista mais pequena, com provas mais físicas e ultrapassagens, Diogo Marreiros voltou recentemente as suas atenções para a patinagem no gelo.



“Eu ingressei no gelo porque sempre quis ter o gosto de experimentar e porque a modalidade sobre rodas nunca se tornou olímpica. Interessei-me pela vertente do gelo única e exclusivamente com o objetivo de tentar uma participação nos Jogos Olímpicos de Inverno”, explica.



Infelizmente, o atleta de Lagos acabou por ficar de fora da maior competição desportiva do mundo por muito pouco, mas não perdeu a sua motivação.



“Disfrutei do processo, conheci novas pessoas, novos atletas e novas forma de trabalhar, porque eu queria saber ainda mais sobre a modalidade. Penso que também ajudei um bocadinho a crescer esta modalidade no panorama nacional e esperemos que assim continue, porque os atletas jovens se começarem mais cedo, têm boas possibilidades de ir longe, até quem sabe, aos Jogos Olímpicos”, acrescenta.



Para o jovem atleta a tentativa de ir aos Jogos Olímpicos de Inverno “foi uma experiência muito gratificante”, mas considera que no futuro não sabe se será possível voltar a lutar por esse objetivo.



“Vai voltar a acontecer só daqui a quatro anos e tenho outros objetivos que pretendo seguir com a minha vida. Portanto, não sei se voltarei a tentar outra vez. Creio que não”, confessa ao JA.



A patinagem no gelo é considerada modalidade olímpica e tem mais apoios, ao contrário da patinagem de velocidade sobre rodas, o que faz com que a vertente de inverno seja mais apetecível, uma vez que os atletas “podem dedicar-se ao desporto a cem por cento”.



Diogo Marreiros confessa que tem um grande orgulho nos seus últimos quatro títulos europeus “pela forma como foram ganhos”, ao lado da sua equipa “sempre presente”: Martyn Dias, Miguel Bravo e Paulo Batista, o seu treinador.



“Estar com todos eles no campeonato e celebrar junto deles acabou por marcar esse trajeto. Esses foram momentos especiais, mas as medalhas de prata e de bronze nos campeonatos do mundo também me deixam orgulhoso”, conta.

Treinos exigentes



Em relação aos treinos da patinagem de velocidade, é muito treinada a sua técnica, além de ginásio e bicicleta “para meter muitos quilómetros e volume de treino”.



Estes treinos têm início durante a pré-época, pois de seguida começam as taças da Europa, já durante a primavera.



“Normalmente fazemos essas provas e utilizamos essas competições como preparação e treino. Depois já durante o verão fazemos outro bloco de treino, que culmina com os campeonatos da Europa e do mundo”, explica.



Os treinos do atleta normalmente decorrem em Lagos, “numa das melhores pistas do mundo” e com “condições climatéricas excelentes”.

Já em relação à patinagem de velocidade sobre o gelo, Diogo Marreiros é obrigado a deslocar-se para países como a Holanda ou Alemanha durante três ou quatro meses.



No entanto, o atleta destaca o apoio incondicional da Câmara Municipal de Lagos, que aliado a outros patrocínios de pequenas empresas locais, “é suficiente para viver e investir” na sua preparação.



“Lagos tem locais de treino excelentes. Muitos atletas internacionais escolhem o Algarve para vir nos meses de inverno e da primavera, porque o nosso clima é muito bom e nós temos uma das melhores pistas da Europa. Portanto, estão reunidas todas as condições neste momento para sermos dos melhores atletas do mundo”, acrescenta.



Para os próximos meses, Diogo Marreiros ainda não sabe quais serão os objetivos da época, pois ainda têm de ser discutidos com o seu treinador: “Temos de planear como é que vai ser a época e que objetivos é que vamos atacar, por isso ainda está tudo em aberto”.

Gonçalo Dourado