Diogo Piçarra atua em Tavira com lotação esgotada

O farense Diogo Piçarra vai atuar em Tavira no dia 11 de agosto, pelas 22:00, no parque do Palácio da Galeria com lotação esgotada, anunciou a autarquia.

Cantor, compositor, autor, músico e produtor, Diogo Piçarra vai apresentar os seus maiores sucessos retirados dos álbuns “Espelho” (2015), “do=s” (2017) e “South Side Boy” (2019).

Em 2018 lança o dueto “Trevo”, com as brasileiras Anavitória, e apresenta o EP “Abrigo” que deu origem a uma tour acústica.

O artista já pisou palcos de norte a sul do País e em países como França, Suíça, Brasil e China e participou como autor, produtor ou intérprete em temas de Karetus, Jimmy P, Ana Bacalhau, Agir, Carolina Deslandes e Lhast.

Diogo Piçarra também já colaborou com artistas internacionais como os espanhóis António José, Miriam Rodriguez, Pol Granch, Sabela, e os brasileiros Vitão, Anitta, Jão e Vitor Kley.

Em abril de 2021, lança o hit “Monarquia”, uma colaboração com o rapper Bispo.