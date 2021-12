Diretor desportivo do Lusitano FC é selecionador sub20/23 do Madagáscar

O atual diretor desportivo do Lusitano FC de Vila Real de Santo António, Henrique Marques, é este ano o selecionador de sub20/23 do Madagáscar, preparando os futebolistas para os Jogos Olímpicos de 2024 e o campeonato do mundo de 2026.

Os primeiros jogos do diretor como selecionador do Madagáscar decorreram em novembro, naquele que é um projeto “ambicioso e de qualidade para uma grande nação de 26 milhões de habitantes, onde o futebol é uma religião”, refere Henrique Marques na sua página de Facebook.

“Pessoalmente é um orgulho, um reconhecimento do devido trabalho efetuado até ao dia de hoje”, acrescenta.

O objetivo principal do selecionador é a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e posteriormente o campeonato do mundo de 2026 nos Estados Unidos da América.

No entanto, o técnico garante que não vai desistir no seu caminho no Lusitano FC, estando apenas ausente durante as datas oficiais da FIFA.

PUB