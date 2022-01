Docapesca adjudica central de bombagem de água para o porto de Olhão

A Docapesca – Portas e Lotas, S.A, entidade do setor empresarial do Estado tutelada pelo Ministério do Mar, que visa a exploração de Portos de Pesca e Lotas, anunciou a adjudicação para a instalação de uma nova central de bombagem de água salgada no porto de pesca de Olhão no valor de 93 mil euros.

A execução da empreitada contempla a instalação de uma central hidropressora automática equipada com várias bombas centrífugas multicelulares, a montagem de nova tubagem para condução de água salgada e de novos quadros elétricos.

A remodelação visa tirar o máximo de partido da infraestrutura existente e deve-se às particularidades próprias da água salgada, que impõem alguns cuidados e características específicas.