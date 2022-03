Docapesca promove ação de limpeza no porto de pesca de Olhão

A Docapesca está a promover uma ação de limpeza costeira no porto de pesca de Olhão, no dia 16 de março, anunciou a empresa.

PUB

Esta ação de limpeza da Docapesca tem como objetivo a remoção de resíduos, a sensibilização para a problemática do lixo marinho e envolver a comunidade neste projeto.

A iniciativa vai decorrer em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira no âmbito do projeto “A Pesca por um Mar Sem Lixo”.

Podem participar todos os utilizadores dos portos de pesca como pescadores, compradores e de outras atividades conexas, assim como a população em geral.

A inscrição pode ser feita através do formulário disponível online.