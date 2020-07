Docapesca reabilita cais flutuante de Guerreiros do Rio

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O cais flutuante de Guerreiros do Rio, em Alcoutim, foi reabilitado pela Docapesca com a reposição da flutuabilidade do pontão, a substituição de madeiras e a decapagem e pintura de toda a estrutura metálica da ponte de acesso, anunciou a empresa.

Em comunicado, a Docapesca salienta que durante a intervenção foram colocados três cunhos de amarração, foram fixados 24 perfis de alumínio soltos, do pimenteiro e da caixa de extintor ao cais, além de se ter procedido à limpeza dos flutuadores.

A Docapesca – Portos e Lotas, S.A. é uma empresa do Estado tutelada pelo Ministério do Mar e tem a seu cargo o serviço de venda de pescado e o apoio ao setor da pesca e respetivos portos.