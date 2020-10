Dois idosos de Loulé morreram com covid-19 nas últimas 24 horas

Dois idosos residentes no concelho de Loulé faleceram hoje com covid-19, revelou ao JA fonte da Administração Regional de Saúde do Algarve (ARS).

Trata-se de uma idosa portuguesa de 83 anos e de outra pessoa com a mesma idade, mas do sexo masculino e com nacionalidade estrangeira.

As duas vítimas mortais encontravam-se internadas no hospital de Faro e tinham outros problemas de saúde, segundo a mesma fonte.

No entanto, apenas uma das vítimas vem apresentada no boletim epidemiológico de hoje da Direção-Geral de Saúde, que revelou a existência de 38 novos casos no Algarve.