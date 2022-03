Despiste na rotunda do Aeroporto de Faro faz 2 mortos e 2 feridos graves

PUB

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram gravemente feridas, na sequência do despiste de um automóvel na rotunda do aeroporto de Faro, esta madrugada, por volta das 04h26.

O condutor que não conseguiu contornar a rotunda, embateu contra umas das esculturas em pedra existentes naquele espaço.

As vítimas, com idades entre os 20 e os 30 anos “são todas brasileiras”, revelou ao JA o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve (CREPC). As vítimas mortais, são um homem com 27 anos e uma mulher, com 30. Os feridos graves, um homem e uma mulher, foram transportados para o hospital de Faro.

A resposta a esta ocorrência envolveu 19 operacionais, apoiados por 9 veículos, dos Bombeiros Sapadores de Faro, do INEM e da GNR.