Os restaurantes algarvios Mr. Freddie’s, em Almancil, e Atlântico Restaurante, na Praia de Santa Eulália (Albufeira) são os dois espaços da região que acolhem consumidores da iniciativa internacional The Fork, que até ao dia 5 de junho reúne 300 restaurantes em Portugal e 6 mil em todo o mundo.

Trata-se da maior iniciativa gastronómica deste ano, que mobiliza milhões de consumidores em todo o mundo. De 21 de abril a 5 de junho, a edição de 2022 oferece aos utilizadores da app (aplicação) descontos até 50% numa grande variedade de espaços.

O grande objetivo do TheFork com esta iniciativa passa por incentivar os consumidores a sair e fazerem as suas refeições nos restaurantes portugueses, apesar do atual contexto económico desafiante que já se faz sentir nos bolsos dos portugueses. A verdade é que, de acordo um estudo levado a cabo pelo TheFork, mais de 92% dos inquiridos afirmam já ter sentido o aumento dos preços no orçamento familiar.

Nestas condições de inflação, atividades como lazer ou férias são as primeiras a serem imediatamente afetadas e a verdade é que 78% dos portugueses admitem reduzir as suas atividades para poupar. No caso específico dos restaurantes, cerca de 46% admite reduzir a quantidade de refeições fora e quase 45% vai procurar opções de restauração mais baratas e com descontos. Neste âmbito, o TheFork Fest assume-se como a oportunidade perfeita de ter acesso a uma vasta oferta de experiência gastronómica de excelência para usufruir com amigos e família ao melhor preço do mercado.

Esta nova edição do festival representa uma enorme janela de oportunidade para os consumidores, pois permite que explorem novas experiências gastronómicas com um orçamento mais acessível ou que o façam com mais frequência, apoiando assim a indústria alimentar e o setor da restauração enquanto descobrem novos sabores. Desde os restaurantes da moda até redutos da cozinha regional, passando por bistrôs contemporâneos, são cerca de 300 restaurantes de norte a sul do país que não hesitaram em participar na edição de 2022 do TheFork Fest.

Os restaurantes da Grande Lisboa Contrabando Restaurante e Bar e O Nobre – Campo Pequeno, os portuenses Praça 63 e Torreão restaurante|bar, os madeirenses Espaço Funchal e Mozart e os algarvios Mr. Freddie’s e Atlântico Restaurante são apenas alguns dos participantes da vasta seleção de restaurantes que terão descontos imperdíveis no TheFork Fest.

Através desta edição, o TheFork procurar apoiar o setor atraindo mais clientes para a restauração, mantendo a dinâmica positiva que já se fez sentir durante a Semana Santa, que registou um aumento de 89% das reservas online em restaurantes face ao mesmo período de 2019.

Esta iniciativa especial é uma poderosa alavanca que os restaurantes podem e devem utilizar para disponibilizar a sua cozinha a um público mais alargado, atraindo novos clientes e encher as suas salas nos dias em que habitualmente têm menos clientes.

“O TheFork Fest é especialmente relevante num momento em que o desafiante contexto económico atual já está a obrigar os empresários do setor a fazer importantes mudanças. Veja-se como cerca de 95% dos restaurantes associados da empresa já sentem o impacto da inflação, o que leva 88% a pensar aumentar o preço do menu e mais de 68% a ponderar introduzir alterações ao nível da oferta e dos produtos utilizados”.

“Desde o seu lançamento, o TheFork Fest tem procurado oferecer uma solução para o problema das mesas vazias nos restaurantes, bem como oferecer aos nossos utilizadores a oportunidade de desfrutar de momentos gastronómicos únicos ao melhor preço.

É por isso que, num contexto de inflação que afeta tanto os consumidores como os restaurantes, esta iniciativa assume proporções significativas”, afirma Sérgio Sequeira, CEO do TheFork Ibéria. “Para os empresários, uma mesa vazia gera custos que não têm retorno, algo que o TheFork Fest vem combater. Já os consumidores, terão acesso à melhor gastronomia a um preço muito mais competitivo. Assim, esta iniciativa é uma lufada de ar fresco para ambas as partes e, por isso, estamos muito entusiasmados por podermos promovê-la todos os anos.”